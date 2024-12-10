Про це повідомляє державне білоруське ЗМІ Белта.

“Я сюди ввіз ядерні боєголовки. Не один десяток штук. Багато хто пише: “А, це жарт, ніхто нічого не ввіз”. Ввезли. А те, що вони кажуть, що це жарт, значить, вони проґавили. Вони навіть не помітили, як ми сюди їх завезли”, – йдеться у повідомленні.

Лукашенко також зазначив, що зброя є результатом домовленостей із Росією, додавши, що ці боєголовки значно потужніші, ніж інші сучасні ракети. Він наголосив, що відповідь на порушення кордону буде негайною.

Його заяви є частиною інформаційної кампанії, спрямованої на демонстрацію сили та потенціалу в умовах напружених міжнародних відносин.