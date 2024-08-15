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Лукашенко закликав сісти за стіл переговорів та закінчити “драчку” в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на тлі наступу українських військ у Курській області заявив про необхідність сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні.

Четвер, 15 серпня 2024, 16:55

Лукашенко настойчиво добивается встречи с руководством крупной страны: премьер его предложения пока игнорирует, «зашел» через президента

Про це повідомляє “Белта”.

“Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять — високопоставлені люди. Дослівно: “Нехай б’ють один одного — українці, росіяни — нехай у цьому казані всі подохнуть”, сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор вважає, що продовження війни в Україні хочуть “високопоставлені особи американського походження”.

“Це високопоставлені особи про це говорять. Американського походження (трохи відкрию вам). Це що, нормально? Вони хочуть, щоб ми один одного знищили”, додав Лукашенко.

Теги: Білорусь, Війна в Україні, лукашенко

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