Лукашенко закликав сісти за стіл переговорів та закінчити “драчку” в Україні

Про це повідомляє “Белта”.

“Давайте сядемо за стіл переговорів і закінчимо цю драчку. Вона ні українському народу, ні росіянам, ні білорусам не потрібна. Вона потрібна їм. Я не можу навести ці факти, вони абсолютно закриті, де вони відкрито говорять — високопоставлені люди. Дослівно: “Нехай б’ють один одного — українці, росіяни — нехай у цьому казані всі подохнуть”, — сказав Лукашенко.