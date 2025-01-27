Центр протидії дезінформації (ЦПД) вважає ці заяви спробою Лукашенка створити враження, що Білорусь стоїть осторонь війни. У ЦПД зазначили, що активна підтримка білоруським режимом російської армії на початку повномасштабного вторгнення зробила Мінськ співучасником агресії Росії проти України. Тому, на думку Центру, будь-які пропозиції про “білоруських миротворців” звучать абсурдно.
Заяви Лукашенка, на думку ЦПД, є частиною спроби покращити імідж самого президента на міжнародній арені. Крім того, його риторика відповідає наративам російської пропаганди, яка стверджує, що саме Захід і Україна, а не Росія, прагнуть до ескалації війни.
Ідея введення миротворців в Україну вже обговорювалася на міжнародному рівні. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон запропонував цю ідею минулого року, але більшість країн ЄС і НАТО поки не підтримують цю ініціативу. Німеччина готова обговорювати це лише за умови згоди Росії, а президент України Володимир Зеленський вважає введення миротворців можливим способом примусити Росію до миру.
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