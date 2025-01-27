27 січня 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував відправити білоруських миротворців для забезпечення "нормальних взаємин" між Україною і Росією. Водночас він заявив, що Мінськ не планує відправляти миротворців на лінію фронту, адже ані Україна, ані Захід не погодяться на таке рішення.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) вважає ці заяви спробою Лукашенка створити враження, що Білорусь стоїть осторонь війни. У ЦПД зазначили, що активна підтримка білоруським режимом російської армії на початку повномасштабного вторгнення зробила Мінськ співучасником агресії Росії проти України. Тому, на думку Центру, будь-які пропозиції про “білоруських миротворців” звучать абсурдно.

Заяви Лукашенка, на думку ЦПД, є частиною спроби покращити імідж самого президента на міжнародній арені. Крім того, його риторика відповідає наративам російської пропаганди, яка стверджує, що саме Захід і Україна, а не Росія, прагнуть до ескалації війни.

Ідея введення миротворців в Україну вже обговорювалася на міжнародному рівні. Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон запропонував цю ідею минулого року, але більшість країн ЄС і НАТО поки не підтримують цю ініціативу. Німеччина готова обговорювати це лише за умови згоди Росії, а президент України Володимир Зеленський вважає введення миротворців можливим способом примусити Росію до миру.