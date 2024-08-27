Нарощування білоруських військ уздовж українського кордону, ймовірно, має на меті відвернути увагу українських сил та змусити їх розосередитися по ширшій лінії фронту. Однак вторгнення білоруських сил не вигідне режиму Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків ISW, білоруські війська малоймовірно вторгнуться в Україну через обмеження, з якими стикається Лукашенко.

У звіті йдеться про те, що участь Білорусі у війні або вторгнення білоруських військ в Україну може послабити режим Лукашенка або викликати значне невдоволення всередині країни. Це особливо актуально, враховуючи майбутні президентські вибори в Білорусі в лютому 2025 року. Лукашенко, ймовірно, прагне зберегти контроль над настроями в суспільстві та мати можливість використовувати військових для придушення можливих протестів, подібно до тих, що відбулися після виборів у 2020 році.

«Втрата спроможності серед білоруських військових, яка може статися внаслідок бойових дій в Україні, погіршить здатність Лукашенка придушувати майбутні протести. Лукашенко, ймовірно, також прагне уникнути втягування у війну Росії з Україною, щоб уникнути внутрішньополітичних витрат. Можлива мобілізація РБ, очікувані втрати на полі бою, подальша міжнародна ізоляція Білорусі та негативні економічні наслідки, ймовірно, посилять суспільне невдоволення і зведуть нанівець зусилля Лукашенка відновити стабільність свого режиму з 2020 року», – йдеться у звіті.

ISW вже помічав, як Білорусь розгортала свої війська на українському кордоні в кінці 2022 – на початку 2023 року, аналогічно до нинішніх розгортань. Ці дії, як було оцінено, мали на меті розтягнути українські сили та завадити їхнім операціям, тим самим підтримуючи російські військові дії. Ймовірно, Білорусь знову вдасться до подібних кроків, щоб утримати українські війська поблизу білоруського кордону, сприяючи російським спробам розтягнути українські оборонні ресурси.