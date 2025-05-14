Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, перебуваючи в Москві 14 травня після візиту до Китаю, не зміг зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним, як це було заплановано раніше. Натомість, між ними відбулася телефонна розмова.

Про те, що особиста зустріч не відбулася, повідомили в бразильському посольстві в Москві. Пресслужба Кремля підтвердила факт телефонної бесіди, під час якої Лула висловив підтримку ініціативі Путіна щодо відновлення прямих переговорів між Росією та Україною, запланованих на 15 травня в Стамбулі.

Під час свого візиту до Китаю Лула раніше заявляв про намір коротко зупинитися в Москві, щоб зустрітися з Путіним і заохотити його до участі в переговорах у Стамбулі. Цю ініціативу йому запропонував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит до Туреччини 13 травня, зазначивши, що особисто чекатиме на Путіна в Стамбулі для прямих переговорів, сподіваючись на досягнення припинення вогню.

12 травня колишній президент США Дональд Трамп також висловив намір бути присутнім на переговорах у Стамбулі, припустивши, що Путін може погодитися на запропоноване Києвом і його партнерами припинення вогню.

Переговори між Україною та Росією в Туреччині

Трамп раніше підкреслював, що Україні слід погодитися на прямі переговори з Росією в Туреччині, які ініціював Путін. Він вважає, що в разі зустрічі українська сторона зможе з’ясувати можливість укладення угоди з Кремлем. Якщо ж переговори не відбудуться, європейські лідери та США отримають чітке уявлення про ситуацію і зможуть відповідно реагувати.

Зеленський підтвердив, що чекає на Путіна у Стамбулі 15 травня для прямих переговорів, сподіваючись на досягнення миру.

У Кремлі заявили, що Україна повинна прийти на переговори без жодних попередніх умов. Також було зазначено, що представники Росії на зустрічі в Стамбулі будуть оголошені, як тільки Путін вважатиме це за доцільне.