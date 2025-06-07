День жалоби у Луцьку через загибель двох молодих людей під час ракетного удару

Про це повідомили у Луцькій міській раді

7 червня у Луцькій міській громаді оголошено Днем жалоби за двома молодими людьми, які загинули внаслідок ракетного удару з боку Російської Федерації. Серед загиблих – 24-річна Іванна Савчук та 27-річний Микола Засекін. Цю інформацію підтвердила Луцька міська рада.

У цей день на адміністративних будівлях, комунальних підприємствах та інших установах Луцької громади будуть приспущені Державні Прапори України з чорною стрічкою. Також заборонено звучання розважальної музики в громадських місцях, таких як ринки, заклади торгівлі, ресторани та громадський транспорт. Місцевих жителів та підприємців просять утриматися від проведення будь-яких розважальних заходів.

Іванна Савчук була уродженкою села Нова Руда, а Микола Засекін – з села Граддя. Молоді люди, які загинули 6 червня під завалами внаслідок ворожої атаки, планували одружитися.

У ніч на 6 червня в Луцьку було чути кілька вибухів. Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що російські війська здійснили атаку, використавши 15 безпілотників та шість крилатих ракет.

Внаслідок цієї комбінованої атаки постраждали 15 осіб, п’ятеро з яких наразі перебувають у лікарні. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, навчальних закладів, автомобілів, адміністративних будівель та комерційних об’єктів. Станом на ранок 7 червня двоє людей залишалися зниклими безвісти.

О 15:00 під завалами одного з пошкоджених будинків у Луцьку було знайдено тіло чоловіка. А о 4:15 ранку 7 червня рятувальники виявили тіло 24-річної Іванни Савчук під завалами багатоповерхівки на вулиці Озерецькій. Таким чином, кількість загиблих внаслідок нічної повітряної атаки Росії на Луцьк зросла до двох осіб.