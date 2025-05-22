Кур'єр з Львова став зіркою, зігравши на фортепіано у ТЦ

У Львові в одному з торгових центрів кур’єр вразив відвідувачів, зігравши на фортепіано. Це незвичайне відео швидко стало вірусним, зібравши сотні тисяч переглядів у соціальних мережах. Головним героєм цього ролика став 26-річний Денис Омеля, викладач гри на фортепіано, який підробляє кур’єром, доставляючи їжу.

Денис розповідає, що лише тиждень тому почав працювати кур’єром і вирішив поєднати доставку з поїздками на мотоциклі. Під час одного з виїздів він натрапив на фортепіано в торговому центрі і не зміг втриматися від спокуси зіграти кілька мелодій перед тим, як продовжити свою роботу.

Спочатку навколо нього зібралося лише кілька людей, але згодом аудиторія значно зросла, і глядачі почали аплодувати його виконанню. Як з’ясувалося, одна з присутніх зняла його гру на відео, яке швидко розлетілося по інтернету, здобувши величезну популярність.

Денис почав грати на фортепіано з семи років, пройшов навчання в музичній школі та музичному училищі, хоча останнє не закінчив. Він виступав у різних музичних колективах, а вже три роки викладає гру на фортепіано дітям і дорослим. Кур’єрство стало для нього додатковим джерелом доходу, яке принесло несподівану популярність.

Після того, як його виступ став вірусним, Денис отримав запрошення зіграти на концерті, організованому компанією, де він працює кур’єром. Крім того, щонеділі він виступає у протестантській церкві, де здобув досвід виступів на сцені, що стало важливим етапом у розвитку його музичних навичок.

Денис мріє про сольну кар’єру музиканта. Його перший концерт відбудеться 7 червня у Будинку Офіцера у Львові, а 8 червня він зіграє в тому ж торговому центрі, де було знято відео, яке принесло йому популярність.