Суд у Львові розпочав слухання справи про вбивство Ірини Фаріон

За даними Нацполіції

Сьогодні, 25 червня, у Шевченківському районному суді Львова розпочалося слухання справи про вбивство Ірини Фаріон. Суд досліджує докази, зокрема переміщення обвинуваченого В’ячеслава Зінченка в місті в дні, що слідували за злочином.

Засідання розпочалося о 10:14, про що повідомила кореспондентка з місця подій. У залі суду були присутні донька Ірини Фаріон, Софія Особа, прокурори Олена Данилів та Дмитро Петльований, а також адвокати В’ячеслава Зінченка, Ігор Сулима і Володимир Вороняк.

Обвинувачений подав клопотання про перегляд відеообшуку його помешкання в закритому режимі, без присутності журналістів. Це питання буде розглянуто пізніше. Наразі суд аналізує відеозаписи з камер спостереження за 20 та 21 липня.

З відео видно, що вранці 20 липня Зінченко вийшов з орендованого житла, був помічений у центрі Львова на проспектах Свободи та Чорновола, сів у маршрутку №34 біля “Магнусу” і поїхав у напрямку залізничного вокзалу. Пізніше його бачили у Білогорщі, а потім він повернувся до центру міста.

На попередньому засіданні суд розглянув відео за 17, 18 та 19 липня – дні, що передували вбивству. Одна з камер на вулиці Масарика зафіксувала звук пострілу.

Обставини вбивства Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому і втік з місця події. Постраждалу терміново госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Мовознавицю прооперували, але її стан залишався критичним.

Через кілька годин медики повідомили про смерть Ірини Фаріон. 21 липня правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві.

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що є достатньо доказів причетності затриманого до злочину. 26 липня суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

В’ячеславу Зінченку інкримінують умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю за статтями 115 та 263 Кримінального кодексу України. За ці злочини йому загрожує довічне позбавлення волі.

Прокурор Дмитро Петльований повідомив, що під час досудового розслідування було призначено понад 60 експертиз, допитано більше 1500 осіб та опрацьовано великий обсяг відеодоказів.

Обвинувальний акт було передано до суду 26 грудня 2024 року. Адвокат Ігор Сулима зазначив, що справа налічує 30 томів. Наразі суд вивчає відеозаписи та результати експертиз. В’ячеслав Зінченко залишається під вартою.