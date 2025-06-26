Суд у Львові продовжує розгляд справи В’ячеслава Зінченка щодо вбивства Ірини Фаріон

За даними Нацполіції

26 червня у Шевченківському районному суді Львова продовжується розгляд справи В’ячеслава Зінченка, якого звинувачують у вбивстві Ірини Фаріон. Судова колегія продовжує дослідження представлених доказів, про що повідомила кореспондентка з місця подій.

Обвинуваченого доставили до суду під охороною Національної гвардії. Під будівлею суду зібралися дві групи людей: одна з них тримала плакати, червоно-чорні прапори та фотографії Ірини Фаріон, вигукуючи «Зінченку – довічне», в той час як інша група, одягнена у футболки з зображеннями Зінченка, скандувала «Волю». Сам обвинувачений усміхався до присутніх.

Засідання розпочалося об 11:56. Серед присутніх були донька Ірини Фаріон, Софія Особа, прокурори Олена Данилів та Дмитро Петльований, а також адвокати Ігор Сулима і Володимир Вороняк. У коридорі перебувала мати Зінченка – Олена Зінченко.

Прокурор Дмитро Петльований запропонував перейти до вивчення протоколу затримання Зінченка, який був складений у Дніпрі 25 липня 2024 року о 14:23. Обвинуваченому було повідомлено про підозру в умисному вбивстві Ірини Фаріон.

В’ячеслав Зінченко надав свої особисті дані: народився 3 квітня 2006 року в Дніпрі, де й проживає, не працює, навчається на журналіста у Дніпровському національному університеті імені О. Гончара, закінчивши перший курс.

Під час обшуку правоохоронці вилучили речі Зінченка, зокрема телефон, на якому були повідомлення, історія дзвінків, пошукові запити та файли, що стали предметом аналізу слідчих.

“Виявлено 7622 фотографії, окремі з них відображені в протоколі як скріншоти. Зокрема, це є скріншоти з карт міста Львова,” – зачитує прокурор Дмитро Петльований.

Серед скріншотів виявилися локації НУ «Львівська політехніка», сквер Юра, проспект Чорновола, а також вулиці Замарстинівська, Білогорща, Струмок, Масарика, Клепарівська, Варшавська, Малоголосківська, Сосюри. Загалом було знайдено близько 8 тисяч скріншотів.

Крім того, у телефоні виявили файли, які свідчать про підготовку до військових навчань у складі «Правого сектору».

На попередньому засіданні 25 червня суд розглядав переміщення Зінченка по Львову після вбивства, а також повідомлення і пошукові запити з його телефону. Захист стверджує, що Зінченко стежив за Іриною Фаріон з 2023 року, а в телефоні виявили 52 книжки терористичного спрямування.

Обставини вбивства Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому і втік. Мовознавицю госпіталізували з вогнепальним пораненням голови до лікарні святого Пантелеймона. Незважаючи на проведену операцію, її стан залишався критичним, і 21 липня стало відомо про її смерть.

21 липня правоохоронці оголосили в розшук підозрюваного, а 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка. Голова МВС Ігор Клименко заявив, що є достатньо доказів його причетності до злочину.

26 липня суд обрав Зінченку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Львівський апеляційний суд залишив цей захід без змін.

Обвинувачення інкримінує Зінченку умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). За ці злочини передбачено довічне позбавлення волі.

Прокурор Дмитро Петльований повідомив, що під час досудового розслідування було призначено понад 60 експертиз, допитано понад 1500 осіб і опрацьовано відео з камер спостереження.

Обвинувальний акт було передано до суду 26 грудня 2024 року. Адвокат Ігор Сулима зазначив, що справа містить 30 томів. Наразі суд вивчає відеодокази та результати експертиз. Зінченко залишається під вартою.