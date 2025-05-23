На Львівщині співробітники Служби безпеки України спільно з Національною поліцією затримали посадовця лікарні, якого підозрюють у хабарництві. Чоловік вимагав гроші за продовження групи інвалідності, що дозволяло уникнути призову на військову службу.

Згідно з інформацією від пресслужби СБУ Львівщини, затриманий вимагав неправомірну вигоду за «допомогу» у продовженні III групи інвалідності для військовозобов’язаного. Це дозволяло ухилянту уникнути мобілізації під час війни.

Затриманим виявився заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з центральних районних лікарень. Він оцінив свою «послугу» у 2500 доларів за кожного клієнта. Правоохоронці затримали його під час отримання всієї суми хабара.

Під час обшуків були вилучені гроші, медична документація та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність посадовця. Наразі триває встановлення походження вилучених коштів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Максимальне покарання за цей злочин може становити до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.