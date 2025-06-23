Андрій Садовий про підтримку Назарія Гусакова та закупівлю ліків у Львові

Про це міський голова Львова написав у своєму Telegram-каналі

Андрій Садовий, міський голова Львова, повідомив про звернення до посольств України в Італії та Італії в Україні з метою з’ясування статусу Назарія Гусакова щодо участі в державних або муніципальних програмах підтримки. Він підкреслив, що місто готове продовжувати закупівлю ліків для Назарія, однак отримати їх можна лише у Львові.

Цю інформацію Садовий оприлюднив у своєму Telegram-каналі:

“Ми звернулися з відповідними запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні. Просимо надати максимум інформації, зокрема, чи перебуває Назар на якійсь державній або муніципальній програмі підтримки. Це важливо для розуміння, яку саме допомогу він міг отримувати останнім часом – окрім допомоги від міста Львова та благодійних внесків, про які відомо.” – Андрій Садовий

Міський голова також зазначив, що місто готове продовжувати закупівлю ліків для Назарія та ще одного пацієнта з спінальною м’язовою атрофією (СМА). За умовами програми, препарати можна отримати лише у Львові.

Андрій Садовий повідомив, що минулого тижня спілкувався з Назарієм Гусаковим, який підтвердив, що перебуває за кордоном. Сімейна лікарка Назарія знає про його короткочасні поїздки до Італії, де проживає його мама.

“Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал – це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання.” – Андрій Садовий

Назарій підтвердив, що йому необхідне лікування, і він планує повернутися за ним. Місто також активно співпрацює з правоохоронними органами та журналістами-розслідувачами, надаючи всі наявні документи щодо справи.

Ситуація з Назарієм Гусаковим: деталі

7 червня у соціальній мережі “Х” почали з’являтися дописи про те, що Назарій Гусаков, львівський активіст із СМА, не відповідає на запитання щодо звітів за зібрані на лікування кошти. Подібні повідомлення також опублікували активісти, які брали участь у зборі коштів для нього.

Андрій Садовий відреагував на цю ситуацію, зазначивши, що Назарій отримує необхідні ліки за рахунок міського бюджету. Для збільшення дози препарату йому потрібно пройти обстеження. Міський голова також висловив сподівання, що після початку допомоги від міста Назарій припинить збір грошей.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко повідомила, що з червня 2024 року Назарій Гусаков є учасником програми забезпечення лікарськими засобами пацієнтів із спінальною м’язовою атрофією.

У своїх коментарях Назарій заперечує всі звинувачення у шахрайстві, пояснюючи, що часто купував ліки неофіційно, щоб зекономити. Він отримав від міськради 28 флаконів ліків на рік, тоді як його потреба становить близько 40 флаконів. Крім того, йому потрібні гроші на інші ліки, реабілітацію та побутові потреби.

22 червня Національна поліція України відкрила два кримінальні провадження у справі зборів грошей на лікування Назарія Гусакова – за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).