Ракетна атака на Львів 12 липня: свідчення очевидців та наслідки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 12 липня Львів став мішенню для ракетно-безпілотної атаки з боку армії РФ. Наразі в місті тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Мешканці Львова поділилися своїми враженнями від цієї страшної ночі.

Вероніка та Марія, львів’янки, ховалися в підземному паркінгу, куди вирушили одразу після перших вибухів.

“Перш за все, я після 13 годин роботи, мене розбудили, кажуть, що летять шахеди. Я спершу не зрозуміла спросоння, що робиться, потім як почула вибух – то зразу светр на плечі, тапочки в зуби, й ми вибігли. В нас через кілька будинків підземний паркінг, ми сховалися туди.” – Вероніка

Марія взяла з собою кішку, яка залишалася спокійною під час обстрілу.

“Киця спокійна, не бушувала. Це радувало, бо коли киця нервує, значить я нервую. Дуже багато вибухів було, сиділи в підземному паркінгу.” – Марія

Аліса та Роман Волинець, які живуть на вулиці Митрополита Андрея, також взяли в укриття свого кота.

“Чоловік прийшов з роботи десь на початку четвертої години ранку, вже була повітряна тривога, ми чули дрони й пішли в сховище, але ми ходимо трошечки далі. В сховищі ми побачили, що було руйнування на нашій вулиці, але не дуже хвилювалися, доки не побачили, що нам дзвонили сусіди.” – Аліса Волинець

Анатолій Костанюк, який живе неподалік від місця влучання, розповів про вибухи та пошкодження будинку.

“Йшов із центру, було багато вибухів, почув понад 20 штук. Казали, якісь труби повибухали, чув, якийсь дядько зі сходів падав, позривало стіни під’їзду.” – Анатолій Костанюк

Діана, львів’янка, повідомила, що в її квартирі вибиті вікна, а уламки скла залишилися в приміщенні та на речах.

“В мене зараз у квартирі гармидер. Спочатку прилетіло один раз, потім другий раз, потім третій раз.” – Діана

Олександр разом із дочкою спочатку ховалися в коридорі, але після третього вибуху вирушили в укриття на вулиці Декарта.

“Було враження, що до мене в хату влітає. Ми після третього прильоту побігли на Декарта з дочкою. Там на другому поверсі, на четвертому на балконі повилітали вікна, а я просто тут підмітаю.” – Олександр

Олександр також зазначив, що його житло не зазнало серйозних пошкоджень.