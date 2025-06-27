Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Львівська національна опера цього року святкує 125-річчя, і з цієї нагоди відбулася прем’єра балету “Соляріс”, який поставив диригент Іван Чередніченко. Ця постановка стала важливою подією для театрального життя міста.

Сюжет, заснований на романі Станіслава Лема, розгортається на вигаданій планеті Соляріс, де єдиним мешканцем є таємничий Океан, що впливає на свідомість вчених, які прибули для його дослідження. Лібрето балету було адаптовано, щоб зробити його більш зрозумілим для сучасного глядача, використовуючи новітні технології для створення футуристичного ефекту, про що зазначила Катерина Чорномаз.

Однією з основних особливостей постановки є спроба донести зміст до тих, хто не знайомий з творчістю Лема. У центрі сюжету – доктор Кельвін, психолог, який прибуває на Соляріс і стає свідком незвичайних подій на космічній станції разом із колегами – доктором Снаутом і Сарторіусом.

Перша дія балету розкриває контекст і передісторію персонажів, зокрема їхні драматичні переживання, такі як втрата коханої та етичні дилеми наукових експериментів. Доктор Снаут намагається врятувати піддослідних, імплантуючи їм чипи, що нагадує сучасні технології, подібні до проєктів Ілона Маска.

Романтична лінія між доктором Кельвіном і його коханою Гері стала центральною темою балету, символізуючи універсальне почуття любові. Через цю сюжетну лінію автори намагалися показати вплив технологій і штучного інтелекту на суспільство. Хоча повністю уникнути філософських роздумів Лема не вдалося, балет додав динаміки, контрастуючи з повільнішою і драматичною другою дією.

У другій частині глядачі спостерігають, як Кельвін бореться з впливом Океану і врешті-решт обирає з’єднатися зі своєю коханою – її копією, створеною Океаном. Цей відхід від оригінального сюжету допомагає глядачам краще відчути емпатію до героя, особливо тим, хто не знайомий з романом.

Проте англомовна репліка штучного інтелекту, озвучена Юрієм Мартином, залишилася неперекладеною, що могло ускладнити сприйняття для частини аудиторії. Музика Олександра Родіна, виконана в неокласичному стилі, вдало підтримувала динаміку подій, змінюючи темп від швидкого до майже спокійного.

Сценографія, створена Світланою Рейніш, привертає особливу увагу. Вона використала цифрові проєкції Землі та Солярісу, а також кубічні конструкції з круглими отворами, які виконують роль освітлення і порталів між сценою та залаштунками, підкреслюючи космічну атмосферу.

У центрі сцени розташований великий круглий портал, який у певні моменти розсувається, утворюючи два сонця Солярісу, описані Лемом. Цей портал також слугує ілюмінатором, через який глядачі можуть спостерігати хвилі Океану, створені хором.

Костюми танцівників поєднують елементи трайбалізму, що символізує людську природу, з мотивами космосу і науки – від лабораторних халатів до імпровізованих скафандрів. Це підкреслює ідею роману про те, що люди завжди несуть із собою свою природу, з усіма її перевагами і недоліками.

Балет “Соляріс” зосереджується на темі любові, яка стає ключовою чеснотою постановки. Драматичне злиття Кельвіна з Океаном і його коханою є творчим рішенням, що надає історії завершеності, якої не було в оригінальному творі Лема.

Глядачі, безумовно, залишили Львівську оперу з відчуттям повноти та завершеності цієї унікальної постановки.