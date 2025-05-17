В Україні активно триває процес тестування технології 5G, і першим містом, де відбудеться комерційний запуск цієї нової технології, стане Львів. Про це повідомив Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку компанії “Київстар”, під час Весняного ділового форуму.

Компанія “Київстар” є одним із піонерів у впровадженні 5G в Україні та наразі проводить пілотні тестування, які узгоджені з державними органами. Вечір зазначив, що компанія вже протестувала роботу мережі у Києві, і світ давно перейшов на цю технологію, тоді як в Україні ще триває етап пілотування.

Згідно з інформацією від представника “Київстар”, Міністерство цифрової трансформації підтвердило, що Львів стане першим містом, де після завершення тестування відбудеться комерційний запуск 5G. Вечір підкреслив, що всі пілотні тестування мають бути узгоджені з державою в рамках переходу на нову технологію, яку підтримує вся телекомунікаційна індустрія.

У 2024 році уряд України ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот, що дозволило запустити пілотний 5G у трьох містах країни. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що проєкт триватиме два роки і проходитиме у два етапи. Під час випробувань перевірятимуть, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж. Федоров також підкреслив, що це важливий крок до повноцінного запуску 5G в Україні, який планується завершити до 2030 року.

Що таке 5G?

5G – це нове покоління мобільного інтернету, яке забезпечує значно швидшу передачу даних, ширше покриття та більш стабільний зв’язок. Швидкість передачі даних у мережах 5G у десять разів перевищує показники 4G.

Ще у 2021 році в Україні була відкрита тестова зона технології 5G – 5G Lab, спільний проєкт Міністерства цифрової трансформації, Vodafone Україна, Huawei Ukraine та UNIT.City. Проте у серпні 2021 року Кабінет Міністрів відтермінував тендер на видачу ліцензій для користування радіочастотами 5G через відсутність фінансування на науково-дослідні роботи, необхідні для визначення вартості радіочастотного ресурсу у діапазонах 700 МГц та 3400-3800 МГц.

У жовтні 2023 року Україна та Латвія підписали меморандум про спільну співпрацю з впровадження 5G. Наприкінці травня 2024 року в Україні вперше в тестовому режимі запустили технологію 5G, яку тестувала телекомунікаційна компанія Vodafone.