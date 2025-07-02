Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради

У Львові тривають активні роботи з ексгумації радянських поховань на “Пагорбі Слави”. За інформацією Євгена Бойка, керуючого справами виконкому Львівської міської ради, вже ексгумовано 90% поховань, що становить 299 останків. Цю інформацію підтвердила пресслужба Львівської міської ради.

Євген Бойко зазначив, що залишилися ще дві братські могили та кілька індивідуальних поховань:

“На сьогодні ексгумували вже 299 останків. Залишаються ще дві братські могили та кілька індивідуальних поховань”.

Роботи з ексгумації на “Пагорбі Слави” планують завершити протягом наступних двох тижнів. Станом на 2 липня також було демонтовано обидві вхідні колони, а металеві гірлянди, які їх прикрашали, передадуть до музею “Територія терору”.

Деталі ексгумації радянських поховань на “Пагорбі Слави”

Ексгумація радянських поховань на “Пагорбі Слави” розпочалася наприкінці квітня 2025 року. Серед останків, які планують перенести на Голосківське кладовище, є останки агента НКВС Миколи Кузнєцова та майора Степана Путіна.

На “Пагорбі Слави” налічується понад 220 окремих поховань, а також чотири братські могили російських воїнів. Окремо будуть ексгумовані могили Кузнєцова і Путіна за спеціальним протоколом.

На виконання цих робіт виділено два місяці, протягом яких планується демонтаж огорожі, зняття надмогильних плит, проведення досліджень та ексгумація останків, а також їх перенесення на Голосківське кладовище.

Рішення про подальшу долю території “Пагорба Слави” буде ухвалено після консультацій з громадою.