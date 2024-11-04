Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на джерела на телеком-ринку.

Як зазначається, якщо обладнання не заважатиме роботі військових систем, проєкт поширять на Київ та Одесу.

Водночас про повноцінний запуск 5G у цих містах поки що не йдеться. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях.

“Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G”, – розповів виданню телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.