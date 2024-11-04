Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на джерела на телеком-ринку.
Як зазначається, якщо обладнання не заважатиме роботі військових систем, проєкт поширять на Київ та Одесу.
Водночас про повноцінний запуск 5G у цих містах поки що не йдеться. Найімовірніше, розгортання нової технології спочатку здійснюватиметься на кількох базових станціях.
“Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під’єднатися до мережі 5G”, – розповів виданню телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.
- В Україні стартує пілотний проєкт 5G-зв’язку
- “Дія” увійшла до списку найкращих винаходів світу за версією TIME
- Тепер зареєструвати ТОВ можна за 5 хвилин, – пресслужба Дії