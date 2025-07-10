Львів’янку судитимуть за вербування жінок для сексуального рабства

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури

Обвинувальний акт стосовно 21-річної мешканки Львова, яка підозрюється у вербуванні жінок для сексуальної експлуатації, був переданий до суду. За інформацією правоохоронців, дівчина організовувала вивіз українок за кордон з метою примусового сексуального рабства. Про це стало відомо 10 липня з повідомлення пресслужби Харківської обласної прокуратури.

Слідство виявило, що у період з квітня по травень обвинувачена шукала жінок у Харкові, які були готові виїхати за кордон. Основну увагу вона звертала на молодих українок, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Прокуратура встановила щонайменше чотирьох потерпілих жінок віком від 23 до 33 років.

“Зловмисниця знаходила через знайомих та мережу “інтернет” жінок та використовуючи їхній уразливий стан, зумовлений складними життєвими обставинами, переконувала погодитися на виїзд за кордон для надання сексуальних послуг, а також організовувала їхнє переміщення до Берліну.” – Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Потерпілих утримували у сексуальному рабстві на території Німеччини протягом приблизно двох тижнів.

Затримання підозрюваної у торгівлі людьми відбулося у Львові, коли вона готувалася відправити трьох харків’янок за кордон. Цю інформацію прокуратура оприлюднила 30 травня. Жінці вже обрали запобіжний захід, і їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до 12 років.