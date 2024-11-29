Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.
“Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ (Російська православна церква в Україні – ред.)!” — розповів Козицький.
Зазначається, що до початку російської агресії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.
Він також зазначив, що під час повномасштабного вторгнення Росії 27 громад приєдналися до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною ініціативою.
“Доля цих релігійних громад вчергове доводить відсутність майбутнього у маніпуляцій та задурювання. Існують лише два шляхи — правда або брехня. І правда обов’язково переможе!” — пише Козицький.
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