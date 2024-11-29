Львівська область стала першою в Україні, де більше не зареєстровано жодної релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ (Російська православна церква в Україні – ред.)!” — розповів Козицький.

Зазначається, що до початку російської агресії проти України у 2014 році у Львівській області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54.

Він також зазначив, що під час повномасштабного вторгнення Росії 27 громад приєдналися до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною ініціативою.