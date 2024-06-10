Після виходу ексклюзивного матеріалу про Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного (НАСВ) від редакції “Межі”, навчальний заклад надав публічну інформацію та роз'яснення за нашим журналістським запитом.

Нещодавно наша редакція випустила матеріал про цькування курсантів, обшуки та несправедливість грошового забезпечення в Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

У пресслужбі НАСВ дали відповіді на запитання з приводу чергового скандалу в закладі військової освіти Міністерства оборони.

Як зазначається у листі, упродовж останніх місяців проти Національної академії здійснюються скоординована інформаційна кампанія, метою якої є дискредитація навчального закладу, зокрема зрив цьогорічної вступної кампанії, поширення зневіри та розбрату в українському суспільстві.

Відповідно до розрахунково-платіжної відомості про виплату грошового забезпечення у НАСВ, яка потрапила до нашої редакції, нараховані виплати працівникам Академії можуть бути більшими ніж у військових, які знаходяться в зоні бойових дій.

У відповідь на це пресслужба НАСВ зазначає, що “з питань нарахувань грошового забезпечення в Академії було проведено аудит за період з 1 січня 2019 року по 31 липня 2023 року, який порушень не виявив”.

Там також заперечують протиправні дії з боку викладачів закладу.

Нагадаємо, що після виходу ексклюзивного матеріалу, до редакції “Межі” на всі наші майданчики у соцмережах почав писати голова їх пресслужби пан Антон Миронович у досить специфічній манері спілкування.