Нещодавно наша редакція випустила матеріал про цькування курсантів, обшуки та несправедливість грошового забезпечення в Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

У пресслужбі НАСВ дали відповіді на запитання з приводу чергового скандалу в закладі військової освіти Міністерства оборони.

Як зазначається у листі, упродовж останніх місяців проти Національної академії здійснюються скоординована інформаційна кампанія, метою якої є дискредитація навчального закладу, зокрема зрив цьогорічної вступної кампанії, поширення зневіри та розбрату в українському суспільстві.

Відповідно до розрахунково-платіжної відомості про виплату грошового забезпечення у НАСВ, яка потрапила до нашої редакції, нараховані виплати працівникам Академії можуть бути більшими ніж у військових, які знаходяться в зоні бойових дій.

У відповідь на це пресслужба НАСВ зазначає, що “з питань нарахувань грошового забезпечення в Академії було проведено аудит за період з 1 січня 2019 року по 31 липня 2023 року, який порушень не виявив”.

Там також заперечують протиправні дії з боку викладачів закладу.

Нагадаємо, що після виходу ексклюзивного матеріалу, до редакції “Межі” на всі наші майданчики у соцмережах почав писати голова їх пресслужби пан Антон Миронович у досить специфічній манері спілкування.