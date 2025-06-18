Відомого львівського активіста Назарія Гусакова підозрюють у можливих зловживаннях під час зборів коштів на лікування СМА – рідкісного генетичного захворювання.

Чоловік щомісяця потребує дорогих ліків, на придбання яких проводив збори. Вперше за тривалий час волонтери звернулися з проханням надати фінансовий звіт про використання донатів, однак Гусаков цього не зробив. Це викликало підозри щодо можливих зловживань, після чого в мережі почали з’являтися дані про його участь у азартних іграх та про наявність криптовалютного гаманця з багатомільйонними оборотами в доларах США.

31-річний львів’янин Назарій Гусаков – громадський активіст і публічна особа, яка живе з рідкісною генетичною хворобою – спінальною м’язовою атрофією (СМА) 2-го типу. Це захворювання поступово вражає м’язи, відповідальні за найважливіші життєві функції, і потребує постійної терапії дорогими препаратами.

Ключовий медикамент, який підтримує життя Назарія – «Еврізді» (рисдиплам). Один флакон коштує орієнтовно 274 тисячі гривень, а річний курс включає близько 30 флаконів, що загалом складає понад 8 мільйонів гривень.

Гусаков тривалий час був активним у медіапросторі: він публічно підтримував українських захисників і надихав інших людей із діагнозом СМА.

Його кампанії зі збору коштів активно висвітлювали такі відомі особистості, як Михайло Ткач, команда Bihus.Info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков та інші. Зокрема, нещодавно журналісти Bihus.Info поширили його банківські реквізити після повідомлень про серйозне погіршення його стану здоров’я.

Попри те, що державна програма охоплює лише пацієнтів із СМА 1-го типу, Гусаков також отримував підтримку від міської влади. Торік Львівська міська рада виділила 3,5 млн грн на закупівлю 14 флаконів препарату, ще 14 флаконів були надані безплатно компанією «Рош Україна». Цей запас мав покрити лікування з червня 2024 до березня 2025 року.

Однак, попри надану допомогу, на його Telegram-каналі продовжували з’являтися публікації про потребу в додаткових внесках на лікування.

Скандал стався 17 червня в соцмережі X (колишній Twitter), коли волонтерська спільнота публічно звернулася до Назарія Гусакова із запитом надати звіти про витрачені кошти, зібрані на лікування. На жаль, конкретних підтверджень витрат активіст не надав. Розслідувачі стверджують: лише через платформу Монобанк вдалося акумулювати близько 40 мільйонів гривень. Крім того, донати надходили через «Конверт» у ПриватБанку, PayPal, buymeacoffee, а також на криптовалютний гаманець.

З часом громадськість звернула увагу на низку інших суперечливих фактів. Зокрема, у мережі помітили, що активіст двічі опублікував одне й те саме фото для звітності про закупівлю медикаментів – у лютому та жовтні 2024 року. При цьому жовтневий пост був згодом видалений.

Ще одне джерело недовіри – архівні дописи Гусакова у X, де зафіксована його активність на онлайн-казино.

Найбільш резонансною стала інформація про криптовалютний гаманець, пов’язаний з активістом. Згідно з перевірками, через нього пройшов обіг у розмірі 2,716 мільйона USDT, що дорівнює долару США.

Журналістка Ольга Худецька оприлюднила структурований список суперечливих моментів, що стосуються зборів коштів на лікування Назарія Гусакова. Згідно з її публікацією, спочатку активіст повідомляв, що щомісячна потреба в одному флаконі препарату становить 500 тисяч гривень. Однак згодом озвучена сума почала зростати – до 730 тисяч гривень. У подальших дописах він вже зазначав, що потребує не одного, а п’яти флаконів щомісяця.

Крім того, в серпні 2023 року Гусаков стверджував, що зміг придбати медикаменти за зниженою ціною – по 500 тисяч гривень за одиницю. Але з часом у публічному просторі з’являлися заяви про значно вищі витрати – понад мільйон гривень щомісяця.

Після майже доби мовчання з моменту публічних запитів про звітність, Назарій не надав фінансових пояснень, натомість вирішив залишити соцмережу X. У своєму останньому дописі він написав:

«Це мій останній допис тут. Якщо все вийде, то на «Еврізді», принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишаться лише реабілітаційні процедури та препарати… Я не хочу підтримки ні словесної, ні матеріальної. Не хочу нічого… Я не маю нічого: ні квартири, ні машини. Я живу в старому гуртожитку на 5 поверсі, в якому і пандус і ліфт довелось вигризати. У мене бабуся та дідусь у віці… Я просто живу як можу та скільки можу. Я борюся. Я дякую, що маю роботу і тим хто підтримує мене просто так. Підтримує моє життя. Я дякую місту та моїм лікарям. Всі, хто хоче підтримувати, посилання усі будуть завжди актуальні».

У BIHUS.Info, що раніше найактивніше підтримували збір коштів на лікування Назарія Гусакова, вже відреагували на ситуацію. У своїй заяві представники редакції повідомили, що уважно стежать за розвитком подій і очікують на вичерпні пояснення від самого Гусакова. Наразі, за їхніми словами, фахівці з бухгалтерії допомагають Назарію підготувати повний і прозорий фінансовий звіт.

У редакції також зазначили, що не мали причин сумніватися в достовірності його історії, оскільки мова йде про справді складне та серйозне захворювання.

«Слухайте, ми репостили “хай тіп виживе” як і ще практично всі. Я не його пресс-служба. Зараз всі, хто йому допомагав відверто в ахєрє, ми тут зідзвонились і поговорили. Наша можливість розібратись з ситуацією – це запитати в нього “шо за фігня, давай відповіді” і чекати на ці самі відповіді. Просто на відміну від решти тих, хто його рятував – ми шось написали і тепер всі питають мене. А я не те шоб в курсі», – прокоментував ситуацію «Детектору медіа» Денис Бігус.

Відреагував і журналіст Михайло Ткач, який раніше також активно підтримував збори хлопця – він зауважив, що вранці звернувся до Назарія за поясненнями, той пообіцяв надати звіт бухгалтера.