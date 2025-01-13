Львівський міжнародний аеропорт повідомив, що розглядає можливість запуску рейсів цивільної авіації навіть під час воєнного стану.

Про це йдеться в дописі на сторінці летовища у Facebook.

В аеропорту зазначають, що відкриття рейсів можливе лише за умови забезпечення повної безпеки для літаків, пасажирів і всієї інфраструктури.

Керівництво летовища регулярно проводить зустрічі з міжнародними партнерами, експертами, авіакомпаніями та урядовими структурами, шукаючи шляхи для відновлення цивільної авіації в Україні.

Також у повідомленні нагадали, що вже створено план евакуації пасажирів, який постійно відпрацьовується.

Наразі ключовим завданням аеропорту є збереження людських і технологічних ресурсів. Зараз на обслуговуванні працює лише 30% персоналу від довоєнного рівня — це ті співробітники, які готові забезпечувати роботу в разі дозволу на виконання невеликої кількості рейсів.

Персонал аеропорту підтримує роботу систем авіаційної безпеки, зв’язку, ІТ та охорони.

«Така робота є непомітною для суспільства, але — дуже важлива для аеропорту, адже у випадку повного закриття підприємства відновлення його діяльності може зайняти роки», — пояснили в аеропорту.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року віцепрем’єр-міністр із відновлення — міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявив, що Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%. Проте основним фактором залишається безпека пасажирів.