Лінн Трейсі завершила дипломатичну місію в Росії

Як повідомляє офіційна сторінка американського диппредставництва у РФ у соцмережі Х

Лінн Трейсі, посол Сполучених Штатів у Росії, завершила свою дипломатичну діяльність у Москві. Цю інформацію оприлюднили на офіційній сторінці американського посольства у соціальній мережі Х.

У посольстві висловили Лінн Трейсі «глибоку вдячність» за її внесок, підкресливши, що він був «заснований на послідовній дипломатії, глибокій повазі до російської культури та відданому служінні американському народу».

Лінн Трейсі очолювала американську дипломатичну місію в Росії з 30 січня 2023 року. Раніше вона займала ряд важливих міжнародних посад, зосереджуючи свою увагу на регіонах Центральної та Південної Азії.