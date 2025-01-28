42% українців не змогли б забезпечити себе новим житлом у разі його втрати і не знають, що робити в такій ситуації. Водночас 17% опитаних Cedos, змогли би придбати або орендувати інше.

Про це свідчить опитування, проведене Cedos спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у вересні-жовтні 2024 року.

Лише 2% респондентів зазначили, що змогли б придбати нове житло, а ще 15% — орендувати. Водночас чверть опитаних заявила, що тимчасово могла б переїхати до родичів чи знайомих.

Наразі 79% українців живуть у власному житлі, тоді як 14% орендують. Власне житло є більш поширеним серед жителів сіл і літніх людей, тоді як молодь у містах частіше мешкає в орендованих квартирах.

Дослідники також відзначили, що після початку повномасштабної війни (2021–2024 роки) кількість людей, які проживають в орендованому житлі, зросла.

42% респондентів витрачають на оплату житла понад третину свого доходу. Орендарі часто змушені економити на їжі чи одязі, щоб сплатити орендну плату. У групі старше 60 років 65% економлять на харчуванні.

Навіть власники житла нерідко змушені заощаджувати, щоб оплатити комунальні послуги та інші витрати.

Дослідження проводилося методом телефонних інтерв’ю. Загалом опитали 2019 респондентів.