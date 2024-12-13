Українці почали отримувати тисячу гривень у рамках програми "Зимова єПідтримка". Лише 4% українців пожертвували кошти на допомогу Силам оборони України.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, у рамках програми вже 1,8 мільйона дорослих і 520 тисяч дітей отримали на картку по 1 000 гривень.

На що українці витрачають “Зимову єПідтримку”:

63% — на оплату комунальних послуг;

17% — на мобільний зв’язок;

4% — на донати для Сил оборони України.

Федоров зауважив, виплати зараховуються поступово, тому ті, хто ще не отримав кошти, мають дочекатися опрацювання заяви банком.