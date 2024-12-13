Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, у рамках програми вже 1,8 мільйона дорослих і 520 тисяч дітей отримали на картку по 1 000 гривень.
На що українці витрачають “Зимову єПідтримку”:
- 63% — на оплату комунальних послуг;
- 17% — на мобільний зв’язок;
- 4% — на донати для Сил оборони України.
Федоров зауважив, виплати зараховуються поступово, тому ті, хто ще не отримав кошти, мають дочекатися опрацювання заяви банком.
- Шмигаль: Наступного тижня запрацює послуга “єКнига”
- Українці подали понад 6 мільйонів заявок на отримання “Зимової єПідтримки”
- Понад 4 мільйони українців подали заявки на “Зимову є-Підтримку” за три дні