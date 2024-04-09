Про це пише Lviv.Media.

Захід викликав невдоволення через те, що зібрана під час charity-dinner сума в 115 тисяч гривень, яка була використана на купівлю семи дронів FlyFish 7, не відповідала очікуванням організаторів від заходу, на якому виступали такі відомі артисти, як Наталка Карпа, Андрій Кіш та інші.

На заході зібралося близько 150 гостей, серед яких були бізнесмени, блогери, представники духовенства та львівського бомонду, які одягнуті були в досить дорогі наряди. Гості заходу, у середньому, задонатили на дрони по 600 гривень з кожного. У той час як, наприклад, Анастасія Крищук на івенті була в сукні від Olya Mak, ціна якої 12400 гривень.

Марта Кавецька та Анастасія Хрищук, співвласниці “П’ємонт”, виклали відеозаяву в Instagram, у якій охарактеризували ситуацію як “брудну антиукраїнську інформаційну кампанію” і “ганебну проплачену кампанію” з боку Lviv.Media.

“Подібні заходи проводимо не вперше, але саме зараз, після відмови кільком охочим продавати наше медіа, стали кісткою в горлі певній групі осіб. Невже ми повертаємось у бандитські дев’яності, але в оновленому форматі: коли спрямовано медійно хейтять задля власної вигоди”, — йдеться в заяві.

За заявами власниць журналу, загальна сума пожертв була понад 600 тисяч гривень є чималою, партнери заходу також зробили фінансові внески, наприклад, у вигляді сертифікатів для військових, наприклад, можливість для військових лікуватися у клініках, робити лазерну шліфовку рубців та навіть трансплантацію волосся.

Цей епізод став не першим скандальним випадком, пов’язаним з Edem Resort Medical & SPA, оскільки раніше на цьому місці відбувалося весілля блогера Олега Захарова, фігуранта справи про “п’яні вечірки” в Києві.