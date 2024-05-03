Перед вступом Росії в повномасштабне вторгнення в Україну, в країні існувало 8782 церкви, що належали до Московського патріархату. Проте лише 685 з них перейшли до Православної Церкви України.

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на Реєстр церков.

“Пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков”, — йдеться в повідомленні.

Згідно з Реєстром церков, найбільше установ, що змінили своє релігійне спрямування, розташовані у Київській області (164), Хмельницькій (155) та Вінницькій (75).

Тим не менш, на сьогоднішній день в Україні все ще існує 8097 церков, що мають зв’язки з Росією. Найбільше таких церков знаходиться на Донеччині (683), а також у Дніпропетровській та Вінницькій областях (по 526).

Варто зазначити, що лише 22 церкви вказали свою принадність до Московського патріархату у своїх назвах. Ще 42 церкви отримали від Мін’юсту примусове додаток до їх назв, у якому зазначено, що вони не вказали свою принадність до РПЦ (Московського патріархату).

Крім того, 7 громад самостійно змінили свої назви, а три церкви після такої зміни приєдналися до ПЦУ.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступили в силу зміни до закону “Про свободу совісті та релігійні організації”.

Згідно з цими змінами, церкви та релігійні установи повинні були змінити свої назви в Єдиному державному реєстрі так, щоб було зрозуміло, що вони належать до Московського патріархату.

У протилежному випадку такі зміни вносилися примусово, і організація отримувала примітку у своїй офіційній назві про те, що вона не вказала свою принадність до РПЦ (Московського патріархату).

19 жовтня 2023 року Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, які пов’язані з РФ. Зараз цей законопроєкт готується до другого читання.