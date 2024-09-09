Чверть жителів України не вважають, що у функціонуванні Telegram доцільні якісь обмеження. За повну заборону — 9% опитаних, натомість 54% — за контроль і за потреби блокування окремих каналів.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Загалом 71% опитаних погоджуються, що поширення російської дезінформації та пропаганди в соцмережах — це загроза.

Щодо ставлення до заборони Telegram в Україні думки розподілилися так:

потрібно повністю заборонити — 9% відповідей;

треба запровадити певні обмеження і контроль – як-от блокування окремих каналів тощо — 54%;

не варто жодним чином контролювати — 26%;

важко відповісти — 11%.

Разом із тим, якщо власники соцмережі категорично відмовляться блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію, то 60% українців підтримали б повну заборону Telegram. Не підтримали б 32%.

“Результати опитування засвідчують, що наразі в суспільства немає ані відчутної підтримки заборони Телеграм, ані стійкого опору такій забороні. Українці обіймають доволі виважену і конструктивну позицію”, — коментує підсумки Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС.

Грушецький звернув увагу влади на те, що якщо для безпеки таки знадобиться заборонити цей месенджер, українцям потрібно буде надати об’єктивні та переконливі докази активності в Telegram російських діячів та відмови власників соцмережі від співпраці.