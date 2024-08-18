Гендиректора лікарні "Охматдит" Жовніра відсторонили від виконання обов'язків, про що повідомив міністр охорони здоров'я. Тим часом президент нагородив співробітників лікарні, а також в "Охматдиті" успішно провели першу трансплантацію нирки після ракетного удару.

Про це в інтерв’ю загальнонаціональному телемарафону «Єдині новини» повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував законопроєкт про позбавлення державних нагород колаборантів та зрадників, підкресливши, що це буде можливим лише на основі судових вироків, а не внаслідок безпідставних дій.

Він зазначив, що наявність громадян, які зрадили Україну, але все ще мають високі нагороди, вимагає реакції з боку Президента та Верховної Ради.

Законопроєкт чітко визначає процедуру позбавлення нагород, включаючи звання Героя України та інші заслужені звання, і стосується осіб, таких як Медведчук і Табачник, які досі мають нагороди в Україні.