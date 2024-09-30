"Енергоатом" уклав угоду на проєктування та будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції вартістю 509 млн грн лише 25 вересня 2024 року.

Про це пише видання “Наші гроші” з посиланням на “Прозорро”.

“Тобто треба було Зеленському в ООН заявити, що енергообладнання біля українських АЕС незахищене і ось-ось стане мішенню для російських ракет, щоб атомники почали займатись проектуванням захисту “другого рівня”, — пише видання.

Йдеться про залізобетонні П-образні споруди, які захищають великі трансформатори від шахедів та осколкових уражень при непрямому попаданні ракети.

Як пише видання, ефективність вже доведена на підстанціях “Укренерго”, які разом із Держвідновленням почали закривати ще торік і роботи тривають досі – настільки це нешвидка історія. Але навіть незавершені повністю споруди вже захищають від ударів.

Як зазначають у виданні, контракт для РАЕС розміром 509 млн грн повністю прихований, невідомо жодних даних про розміри споруди.