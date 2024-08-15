Про це пише Reuters.
У тексті йдеться про підрив газогонів “Північний потік”, де висловлюється думка, що лише Росія могла здійснити цей акт через наявність великих технічних і фінансових ресурсів.
Україна, за словами Подоляка, не має відношення до вибухів.
Водночас, німецькі ЗМІ повідомляють про ініціативу федерального генерального прокурора Німеччини щодо арешту українця, підозрюваного у диверсії, який проживав у Польщі.
Польська прокуратура підтвердила отримання європейського ордера на арешт, але підозрюваний вже покинув країну.
- Менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території, ніж за весь контрнаступ влітку 2023 року, — The Telegraph
- Удар «Іскандерами» по аеродрому Миргорода: подробиці атаки, що відомо станом на сьогодні та реакція на події користувачів Мережі
- До Києва з несподіваним візитом приїде прем’єр Угорщини Орбан, — The Guardian