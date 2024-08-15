Михайло Подоляк заявив, що Україна не винна у вибухах на газопроводі «Північний потік», а Росія мала всі необхідні можливості для їх здійснення.

Про це пише Reuters.

У тексті йдеться про підрив газогонів “Північний потік”, де висловлюється думка, що лише Росія могла здійснити цей акт через наявність великих технічних і фінансових ресурсів.

Україна, за словами Подоляка, не має відношення до вибухів.

Водночас, німецькі ЗМІ повідомляють про ініціативу федерального генерального прокурора Німеччини щодо арешту українця, підозрюваного у диверсії, який проживав у Польщі.

Польська прокуратура підтвердила отримання європейського ордера на арешт, але підозрюваний вже покинув країну.