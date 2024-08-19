Про це повідомив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

“Дуже напружена ситуація, і тенденція йде до погіршення… Якщо у Покровська ще є два тижні, за розрахунками, то у Мирнограда цих тижнів вже немає. У Мирнограда залишаються лічені дні, може, день-два-три. Тому що ми вже відчуваємо третій день навіть артилерійські обстріли”, – заявив Третяк.

За словами посадовця, в місті вже почали закриватися магазини й аптеки. Атаки з боку Росії тепер відбуваються навіть вдень, коли люди знаходяться на вулицях. У Мирнограді введено посилену комендантську годину з 15:00 до 11:00.

Третяк звернувся до жителів, які проживають поблизу лінії фронту, особливо до сімей, що мають дітей та маломобільних родичів, із закликом не зволікати з евакуацією та якнайшвидше виїхати у більш безпечні регіони України.