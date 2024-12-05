У листопаді щоденні втрати РФ на фронті досягли найвищого рівня з початку війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

За даними українського Генерального штабу, середньодобові втрати російських сил, включно з пораненими та загиблими, склали 1523 особи.

“Це вже третій місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових рекордних середньодобових втрат”, – зазначається у звіті.

У розвідці припускають, що листопад став найдорожчим місяцем війни для Росії. Український Генштаб оцінює загальні втрати російських військових за місяць у 45 680 осіб, що перевищує жовтневий показник у 41 980 осіб.

“Високий рівень втрат, ймовірно, показує вищий темп російських операцій і наступальних дій”, – йдеться у повідомленні.

Британські аналітики зазначають, що Росія намагається посилити тиск на українські позиції, зокрема в районах Курська, Куп’янська, Торецька, Покровська та Великої Новосілки.

“У грудні 2024 року, попри настання зими, кількість втрат російських військ, найімовірніше, продовжуватиме перевищувати 1000 осіб на день, незважаючи на триваючі атаки мотопіхоти на кількох напрямках”, – прогнозують у британській розвідці.

Аналітики вважають, що посилення активності російських військ свідчить про їхні спроби переломити хід бойових дій, проте такі дії супроводжуються значними людськими втратами.