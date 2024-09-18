Про це пише LRT.

“Додатково це буде близько 40-50 млн євро цього року”, – заявив міністр журналістам.

За словами Кащюнас, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

Зазначається, що у рамках подальшої підтримки Литва має намір вкласти 10 мільйонів євро у виробництво ракетного безпілотного комплексу “Паляниця” на території України, а також надати радари, обладнання для розмінування та системи ППО малої дальності.

“Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити та передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів”, – наголосив Кащюнас.

За його словами, основні принципи підтримки України включають мінімальне використання литовських військових ресурсів з подальшою компенсацією, врахування майбутніх потреб України та сприяння розвитку оборонної промисловості Литви.

Одним із прикладів цієї співпраці є виробництво литовських дронів, які проходять випробування на полігонах в Україні. За результатами тестів, п’ять із шести литовських компаній успішно пройшли випробування й уклали контракти на постачання дронів в Україну.