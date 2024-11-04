Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас провів зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим у Києві, де обговорювався стан та перспективи підтримки України. Серед основних питань – військова допомога та першочергові потреби українських сил на полі бою.

“З міністром Р. Умєровим ми обговорили питання військової допомоги Україні, ситуацію на фронті, яку саме підтримку їм зараз найбільше потрібно і чим ще ми можемо допомогти. Литва безперервно постачає допомогу Україні і не планує зупинятися”, – зазначив Кащюнас.

У рамках партнерства Литва вже передала Україні мінометні міни, генератори, а також готує відправку тепловізорів та дронів. За час війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 705 мільйонів євро, а загальна підтримка перевищила один мільярд євро.

Крім того, Литва розвиває власну програму виробництва дронів, переймаючи досвід України у цій галузі. Наступного року Литва планує виділити ще 10 мільйонів євро на закупівлю дронів для української армії та 30 мільйонів євро на підтримку міжнародної коаліції з розмінування.

Країна також розширює інвестиції у сферу української оборонної промисловості, співпрацюючи з Україною у напрямку контрмобільності.

Під час зустрічі було підписано угоду між Міністерствами оборони Литви та України щодо партнерства в оборонній промисловості. Метою договору є спільна реалізація проектів, пов’язаних з виробництвом зброї та боєприпасів, що сприятиме зміцненню військового потенціалу України.