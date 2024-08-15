Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, Україна отримала від Литви навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.

Там також додали, що в рамках нового пакета допомоги впродовж серпня Україна отримає від Литви:

14 бронетранспортерів М113;

пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами;

системи боротьби з безпілотниками;

індивідуальні протидронові глушники;

всюдиходи із запчастинами;

гвинтівки;

боєприпаси;

димові заряди.

За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.