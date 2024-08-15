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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

Як зазначили у відомстві, Україна отримала від Литви навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.

Там також додали, що в рамках нового пакета допомоги впродовж серпня Україна отримає від Литви:

  • 14 бронетранспортерів М113;
  • пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами;
  • системи боротьби з безпілотниками;
  • індивідуальні протидронові глушники;
  • всюдиходи із запчастинами;
  • гвинтівки;
  • боєприпаси;
  • димові заряди.

За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.