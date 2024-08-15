Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.
Як зазначили у відомстві, Україна отримала від Литви навантажувачі, причепи та розкладні ліжка для української армії.
Там також додали, що в рамках нового пакета допомоги впродовж серпня Україна отримає від Литви:
- 14 бронетранспортерів М113;
- пускові комплекси ППО малої дальності з ракетами;
- системи боротьби з безпілотниками;
- індивідуальні протидронові глушники;
- всюдиходи із запчастинами;
- гвинтівки;
- боєприпаси;
- димові заряди.
За даними литовського Міноборони, з початку повномасштабної війни Литва надала Україні військової допомоги на суму понад 641 млн євро. А загальна підтримка України перевищила 1 млрд євро.
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