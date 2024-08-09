У серпні Міністерство оборони Литви надасть Україні новий пакет військової допомоги, що включатиме системи ППО малої дальності.

Про це йдеться на сайті Міністерства Національної оборони.

Литва продовжує підтримувати Україну в боротьбі з агресором, незабаром передавши критично важливі системи ППО малої дальності в рамках міжнародної коаліції.

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас підкреслив, що допомога Україні включатиме також інше спорядження та зброю, необхідні на полі бою, і що ця підтримка є інвестицією в безпеку Литви.

Литва планує надати допомогу, яка включатиме сучасне та старе обладнання, у серпні. У пакет допомоги увійдуть БТР М113, системи ППО малої дальності, системи РЕБ, позашляховики, вантажівки-тягачі, димова та стрілецька зброя, а також боєприпаси.