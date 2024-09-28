Про це повідомило Міністерство оборони Литви у соцмережі Х.
Цього разу українські захисники отримають від Литви логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та іншу допомогу, яка вже цього тижня прибуде в Україну.
«Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом до перемоги!» – йдеться у повідомленні литовського відомства.
Нагадаємо, двома тижнями раніше Литва передала Україні нову партію бронемашин і позашляховиків.
З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 679 мільйонів євро. Загальна сума підтримки Литвою Україні перевищила один мільярд євро.
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