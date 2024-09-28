У суботу, 28 вересня, Литва оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви у соцмережі Х.

Цього разу українські захисники отримають від Литви логістичне обладнання, боєприпаси, ноутбуки та іншу допомогу, яка вже цього тижня прибуде в Україну.

«Наша підтримка непохитна, наша рішучість чітка: Україна переможе, бо свобода завжди перемагає. Разом до перемоги!» – йдеться у повідомленні литовського відомства.

Нагадаємо, двома тижнями раніше Литва передала Україні нову партію бронемашин і позашляховиків.

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 679 мільйонів євро. Загальна сума підтримки Литвою Україні перевищила один мільярд євро.