Про це сказала прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції у Києві 24 серпня.

За її словами, до початку вересня від Литви надійде в Україну новий пакет допомоги. Він включатиме, зокрема, комплекси ППО малої дальності, ракети, протидронове та інше обладнання.

Крім цього, до кінця осені Литва сподівається надати понад п’ять тисяч дронів для потреб ЗСУ.

“На додачу ми виділяємо 35 млн євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені ми сподіваємось надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва”, – додала литовська прем’єрка.

Шимоніте наголосила на важливості надання допомоги Україні, й висловила думку про те, що заморожені російські активи мають бути надані нашій державі.

“Наш обов’язок — допомогти Україні відновитися, але єдиний справжній спосіб фінансувати ці зусилля — це змусити агресора заплатити. Всі російські активи, які були заморожені та знерухомлені в межах наших санкцій, мають бути спрямовані до України”, — підсумувала Шимоніте.