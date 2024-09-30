Про це пише Delfi.

Зокрема, йдеться про примусову депортацію та переслідування людей, а також інші жорстокі дії, що суперечать основним нормам міжнародного права.

Зазначається, що рішення було прийняте після того, як Мін’юст Литви оцінив представлені білоруською демократичною опозицією матеріали про злочини режиму проти людяності. Також були зібрані докази й з інших джерел: неурядових організацій та інших ініціативних платформ, які фіксують злочини, збирають та зберігають докази, працюють із жертвами злочинів.

Також для проведення правової оцінки ситуації залучили незалежних експертів у галузі міжнародного права.

Видання нагадує, що після фальсифікованих президентських виборів у Білорусі у 2020 році режим диктатора Лукашенка жорстоко придушив масові протести та рухи опозиційних сил за демократичне майбутнє РБ. Почалися масові переслідування, тортури, арешти та незаконні тюремні ув’язнення всіх осіб, які не підтримують режим.

Зазначимо, що Білорусь не є членом МКС, але член суду може порушити справу в МКС щодо ймовірних злочинів, які частково вчинені на її власній території. У заяві Литви йдеться, що сотні тисяч білорусів звернулись за гуманітарним притулком до Литви та інших країн ЄС, а понад 60 тисяч білорусів “багато з яких зазнали або все ще зазнають тиску режиму та його злочинів” постійно проживають в Литві.

Окрім цього, зазначається, що примусова депортація людей безпосередньо зачіпає інтереси безпеки Литви і змушує її звернутися до суду.