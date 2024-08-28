Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви.

У міністерстві кажуть, що у відповідь на запити України цього року Литва вже передала:

  • 155-мм боєприпаси;
  • бронетранспортери М577;
  • бронетранспортери М113;
  • системи протидії безпілотникам;
  • зимове спорядження та одяг;
  • боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;
  • системи дистанційного підриву RISE-1;
  • генератори;
  • деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА «Альбатрос»;
  • навантажувачі;
  • причепи;
  • розкладні ліжка;

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 647 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви вже перевищила 1 мільярд євро.

Зазначимо, що першу частину нового пакета військової допомоги Литва відправила в Україну 15 серпня. Тоді прибули навантажувачі, причепи та розкладні ліжка.