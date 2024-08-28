Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви.
У міністерстві кажуть, що у відповідь на запити України цього року Литва вже передала:
- 155-мм боєприпаси;
- бронетранспортери М577;
- бронетранспортери М113;
- системи протидії безпілотникам;
- зимове спорядження та одяг;
- боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;
- системи дистанційного підриву RISE-1;
- генератори;
- деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА «Альбатрос»;
- навантажувачі;
- причепи;
- розкладні ліжка;
З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 647 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви вже перевищила 1 мільярд євро.
Зазначимо, що першу частину нового пакета військової допомоги Литва відправила в Україну 15 серпня. Тоді прибули навантажувачі, причепи та розкладні ліжка.