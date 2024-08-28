28 серпня прибули навантажувачі, системи боротьби з безпілотниками та розкладні ліжка, призначені для українських військових. Їх відправила Литва у межах нового пакета військової допомоги.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви.

У міністерстві кажуть, що у відповідь на запити України цього року Литва вже передала:

155-мм боєприпаси;

бронетранспортери М577;

бронетранспортери М113;

системи протидії безпілотникам;

зимове спорядження та одяг;

боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав»;

системи дистанційного підриву RISE-1;

генератори;

деталі в розібраному вигляді легкого штурмовика Л-39ЗА «Альбатрос»;

навантажувачі;

причепи;

розкладні ліжка;

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на понад 647 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви вже перевищила 1 мільярд євро.

Зазначимо, що першу частину нового пакета військової допомоги Литва відправила в Україну 15 серпня. Тоді прибули навантажувачі, причепи та розкладні ліжка.