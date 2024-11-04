Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
“Під час візиту до Києва міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас передав Силам оборони України пакет допомоги в рамках Коаліції розмінування – 230 пікапів і 240 міношукачів”, – написав міністр.
Умєров підкреслив, що ця техніка суттєво підсилить українських саперів. Автотранспорт планують використовувати для гуманітарного розмінування з метою захисту життя громадян.
Очікується, що це також підвищить мобільність груп розмінування, які щоденно очищають території для безпечного просування українських підрозділів.
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