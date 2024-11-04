Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас під час візиту до Києва передав Україні пакет допомоги в рамках Коаліції розмінування.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Під час візиту до Києва міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас передав Силам оборони України пакет допомоги в рамках Коаліції розмінування – 230 пікапів і 240 міношукачів”, – написав міністр.

Умєров підкреслив, що ця техніка суттєво підсилить українських саперів. Автотранспорт планують використовувати для гуманітарного розмінування з метою захисту життя громадян.

Очікується, що це також підвищить мобільність груп розмінування, які щоденно очищають території для безпечного просування українських підрозділів.