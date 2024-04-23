Про це повідомили у пресслужбі литовського Міністерства оборони.

Кількість бронетранспортерів М577, які передали українським військовим, не повідомляють.

У відповідь на запити України цього року Литва поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, пульт РАЙЗ-1, розібраний на частини літак L-39ZA “Альбатрос” та інше забезпечення, йдеться у повідомленні пресслужби.

Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить 1 мільярд євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 84 мільйони. євро, передбачається, що така динаміка підтримки триватиме.