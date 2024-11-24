Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Литви.

“Литва продовжує свою непохитну підтримку України. Цього тижня було доставлено генератори, запчастини до M113, зброю та боєприпаси. Ми готові робити все, що необхідно, для перемоги України. Солідарність залишається незмінною”, – зазначили у пресслужбі.

Литва також запевнила, що підтримка України триватиме у різних формах, зокрема через військову допомогу, навчальні програми, реабілітацію солдатів та постачання оборонних технологій.

Раніше в рамках програми з розмінування, яку координує Литва, Україна отримала понад 230 пікапів і 240 міношукачів, що значно посилило можливості гуманітарного розмінування в зоні конфлікту.