Литва передала Україні переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК) малої дальності разом з ракетами. Це озброєння надійшло в Україну наприкінці минулого тижня.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

З початку великої війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 767 мільйонів євро, а загальна підтримка Литви Україні перевищила півтора мільярда євро.

У Вільнюсі також повідомили, що на 2025 рік заплановані такі основні напрями підтримки України:

Нагальні потреби — протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, протидронові системи.

Розвиток оборонної промисловості Литви.

Підтримка української оборонної промисловості через фінансування озброєння, виробленого в Україні.

Литва також сприятиме Коаліції з розмінування, діяльністю якої вона керує разом з Ісландією, а також іншим коаліціям, членом якої є. Військова підтримка надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи. Литва обіцяє продовжити навчання українських військових та реабілітацію поранених бійців.