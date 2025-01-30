Про це повідомило Міністерство оборони Литви.
З початку великої війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 767 мільйонів євро, а загальна підтримка Литви Україні перевищила півтора мільярда євро.
У Вільнюсі також повідомили, що на 2025 рік заплановані такі основні напрями підтримки України:
- Нагальні потреби — протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, протидронові системи.
- Розвиток оборонної промисловості Литви.
- Підтримка української оборонної промисловості через фінансування озброєння, виробленого в Україні.
Литва також сприятиме Коаліції з розмінування, діяльністю якої вона керує разом з Ісландією, а також іншим коаліціям, членом якої є. Військова підтримка надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи. Литва обіцяє продовжити навчання українських військових та реабілітацію поранених бійців.
- Призупинення Держдепом іноземної допомоги не стосується військової підтримки України, — ЦПД
- USAID призупиняє допомогу Україні
- У Пентагоні запевняють, указ Трампа не стосуватиметься військової допомоги Україні