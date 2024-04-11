Литва передасть Україні обладнання для відновлення пошкодженої енергоінфраструктури з Вільнюської теплоелектроцентралі та Ігналинської атомної електростанції.

Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, як пише lrt.lt.

Влада Литви передасть обладнання з Вільнюської ТЕЦ, яка не працює з 2016 року, а також частину обладнання з Ігналинської АЕС і складів енергетичних компаній. В Україну також буде відправлено трансформатор.

Вільнюська теплоелектростанція не працює з 2016 року, на її обладнанні забезпечується профілактична робота, випробування приладів згідно з плановими графіками, додали литовці.

“Ми дамо все, що їм потрібно. На 80 відсотків у Харкові зруйновано всю мережу – і тепло, і електроенергію. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко”, – зазначив Крейвіс.

Окрім цього, Литва передасть Україні 30-кіловатний трансформатор — компонент для критичної інфраструктури. За словами Крейвіса, це жодним чином не вплине на литовську енергосистему.