Литовська енергетична компаня Ignitis Gamyba передає Україні критично важливе обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Яке саме обладнання і куди його спрямують, не розголошують із міркувань безпеки.

Про це повідомили у компанії.

“Енергетична інфраструктура в зруйнованій війною Україні була сильно пошкоджена. Відбудова має важливе значення для забезпечення належного функціонування життєво важливої ​​інфраструктури країни. У відповідь на критичну ситуацію Ignitis Gamyba робить значні кроки – віддає обладнання Вільнюської третьої теплоелектростанції (Вільнюська ТЕЦ-3), яке допоможе відновити зруйновану енергетичну інфраструктуру в Україні”, — йдеться у повідомленні.

Офіційною датою передачі обладнання Вільнюської ТЕЦ-3 оголосили 15 липня. Договір про надання гуманітарної допомоги підписали Ignitis Gamyba та оператор системи передачі електроенергії “Хмельницькобленерго”, призначене Кабміном для отримання та розподілу гуманітарної допомоги для енергетичного сектору. Воно забезпечить розподіл обладнання.

“Ми підписали угоду, яка дозволить нам збільшити гуманітарну допомогу, що надається компанією постраждалій від війни Україні. Ми не випадково вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Окрім того, що воно буде добре працювати в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає потребам оператора системи передачі”, — розповіла генеральна директорка Ignitis Gamyba Аста Сунгайліене.

За її словами, Вільнюську ТЕЦ-3, яка належить компанії, зупинили в 2015 році, оскільки витрати на експлуатацію були занадто високими, а блоки не мали істотного впливу на стабільність електроенергетичної системи. Незважаючи на те, що завод не працює вже дев’ять років, у енергетики змогли зберегти його обладнання, яке зберегло повну працездатність.

“Станція із загальною тепловою та електричною потужністю майже 1000 МВт працювала понад 30 років і забезпечувала теплом приблизно половину Вільнюса. Тепер це обладнання сприятиме відновленню життєво важливої ​​інфраструктури в Україні”, — сказала Сунгайлене.

Пакет гуманітарної допомоги, який передає компанія, включає понад 300 одиниць обладнання Вільнюської ТЕЦ-3.

З міркувань безпеки назви, потужність обладнання або електростанції, на які його передадуть, не розголошується.