Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки й оборони України через внески в українську оборонну промисловість підписали очільники міністерств оборони України та Литви Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас.

Документ відкриває нові можливості для литовських інвестицій в український ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між двома країнами.

“Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту “Паляниця”, зазначає Умєров.

За словами міністра оборони України, литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, а перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом.

Також міністри на зустрічі обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.

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