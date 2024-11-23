Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Меморандум про взаєморозуміння щодо створення механізму підтримки сил безпеки й оборони України через внески в українську оборонну промисловість підписали очільники міністерств оборони України та Литви — Рустем Умєров та Лаурінас Кащюнас.
Документ відкриває нові можливості для литовських інвестицій в український ОПК і сприяє розширенню стратегічного партнерства між двома країнами.
“Це довгострокова угода, в рамках якої вже погоджено перший транш у розмірі 10 мільйонів євро. Литва спрямовує ці кошти на виробництво української далекобійної зброї, зокрема проєкту “Паляниця”, — зазначає Умєров.
За словами міністра оборони України, литовська сторона вже працює над фіналізацією бюрократичних процедур, а перший транш на підтримку українських DeepStrike буде перераховано найближчим часом.
Також міністри на зустрічі обговорили ключові пріоритети на 2025 рік: підготовку та оснащення українських бригад, забезпечення боєприпасам, засобами ППО та розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості.
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