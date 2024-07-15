Про це повідомляє LRT із посиланням на міністерство освіти.
У міністерстві зазначили, що з таким проханням виступила українська сторона, оскільки в Україні діє безліч вищих навчальних закладів, і зараз “немає потреби переводити навчання в інше місце”.
“Ми організовуємо всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку людей з України”, – зазначено у повідомленні.
Починаючи вже з цього року, на українців, які склали випускні іспити у Литві, поширюватимуться ті самі загальні правила надходження, що й на громадян Литви. Водночас деякі заклади вищої освіти країни – Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет ім. Гедімінаса та Університет Вітовта Великого (VDU) – вирішили продовжити повністю або частково фінансування навчання українських студентів.
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