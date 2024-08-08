Про це йдеться в указі міністра внутрішніх справ Литви Агні Білотайте, повідомляє LRT.

Згідно з указом глави МВС, з 1 вересня перестануть діяти пільги, які дозволяли українцям не отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали низці умов, які передбачають:

використання безвізового режиму чи наявність дійсної шенгенської візи;

наявність національної візи, яка видана у зв’язку з непередбаченими обставинами;

подання заяви на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.

Винятком залишається лише випадок висококваліфікованих працівників.

Таким чином, для працевлаштування українцям без тимчасового захисту необхідно буде отримати посвідку на проживання.