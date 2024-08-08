Про це йдеться в указі міністра внутрішніх справ Литви Агні Білотайте, повідомляє LRT.
Згідно з указом глави МВС, з 1 вересня перестануть діяти пільги, які дозволяли українцям не отримувати дозвіл на працевлаштування, якщо вони відповідали низці умов, які передбачають:
- використання безвізового режиму чи наявність дійсної шенгенської візи;
- наявність національної візи, яка видана у зв’язку з непередбаченими обставинами;
- подання заяви на отримання посвідки на проживання на підставі роботи, висококваліфікованої зайнятості або з гуманітарних міркувань.
Винятком залишається лише випадок висококваліфікованих працівників.
Таким чином, для працевлаштування українцям без тимчасового захисту необхідно буде отримати посвідку на проживання.
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