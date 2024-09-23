Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з американською збройовою корпорацією Northrop Grumman щодо встановлення лінії з виробництва боєприпасів калібру 30 мм.

Про це повідомляють LRT та Reuters.

Northrop Grumman планує встановити лінію з виробництва боєприпасів калібру 30 мм на заводі зброї в Гірайте (Каунаський район). Для управління цим проєктом буде створене окреме підприємство, в якому Литва візьме участь.

За словами міністерки фінансів Гінтаре Скайсте, співпраця сприятиме розвитку внутрішньої оборонної промисловості Литви та мінімізує залежність від довгих ланцюжків постачання.

“Ми сподіваємося, що співпраця з нашими американськими союзниками зміцнить безпеку та готовність країни, а також принесе користь ширшому регіону, включаючи Україну”, — сказала вона.

Міністерка зазначила, що інвестиції можуть становити десятки мільйонів євро, проте розподіл витрат буде визначено під час наступних переговорів. “Ми прагнемо, щоб Литва не лише надала територію, а й брала участь в управлінні проєктом”, — сказала Скайсте, зазначивши, що точні зобов’язання Литви та деталі співробітництва стануть відомими пізніше.

Водночас очільник міністерства оборони Литви Лаурінас Кащюнас наголосив, що керівництво заводом здійснюватиме його держава, а на останніх етапах переговорів буде зрозуміло, яку частину продуктів нового підприємства закуповуватиме Вільнюс.

Віцепрезидент Northrop Grumman Стів О’Браян сказав, що співпраця відповідає зобов’язанню компанії “підтримувати США та країни-союзники через галузеві партнерства по всьому світу”.